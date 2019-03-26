Составлен рейтинг самых «мощных» паспортов мира

Первое место поделили Япония, Сингапур и Южная Корея. В десятку также входят Германия, Дания, Финляндия, Франция, Италия, Швеция, Великобритания и США. Россия занимает в рейтинге 47-е место

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Компания Henley & Partners обновила свой рейтинг паспортов, показывающий степень свободы передвижения граждан различных стран (документ есть у РБК). Первое место удержали Япония и Сингапур, которые стали лидерами рейтинга по итогам 2018 года, следом за ними идет Южная Корея. Граждане этих стран могут посещать с визой или без нее 189 государств.

Второе место занимает Германия с показателем 188 стран, так как она потеряла безвизовый въезд в Узбекистан. Третье место разделили Дания, Финляндия, Франция, Италия и Швеция.

Великобритания занимает пятое место со 185 странами, которые ее подданные могут посещать без визы, США — шестое место со 184 странами. Восьмое место занимает Мальта, она опережает Австралию, Исландию и Новую Зеландию. На 16-м месте остался Кипр (173).

Россия за последние три месяца поднялась с 48-го места на одну строчку, при этом ранее россияне могли посещать 119 стран без визы вместо 118, по данным на март 2019 года.