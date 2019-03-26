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Составлен рейтинг самых «мощных» паспортов мира
Первое место поделили Япония, Сингапур и Южная Корея. В десятку также входят Германия, Дания, Финляндия, Франция, Италия, Швеция, Великобритания и США. Россия занимает в рейтинге 47-е место
Фото: Eugene Hoshiko / AP

Компания Henley & Partners обновила свой рейтинг паспортов, показывающий степень свободы передвижения граждан различных стран (документ есть у РБК). Первое место удержали Япония и Сингапур, которые стали лидерами рейтинга по итогам 2018 года, следом за ними идет Южная Корея. Граждане этих стран могут посещать с визой или без нее 189 государств.

Второе место занимает Германия с показателем 188 стран, так как она потеряла безвизовый въезд в Узбекистан. Третье место разделили Дания, Финляндия, Франция, Италия и Швеция.

Великобритания занимает пятое место со 185 странами, которые ее подданные могут посещать без визы, США — шестое место со 184 странами. Восьмое место занимает Мальта, она опережает Австралию, Исландию и Новую Зеландию. На 16-м месте остался Кипр (173).

Россия за последние три месяца поднялась с 48-го места на одну строчку, при этом ранее россияне могли посещать 119 стран без визы вместо 118, по данным на март 2019 года.

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«На показатель России повлияло небольшое изменение в визовой политике Омана. Если раньше все путешественники, включая россиян, могли получить визу по прибытии, то теперь они должны заранее подать заявку на электронную визу. Методология засчитывает визу по прибытии как безвизовый въезд, электронную визу — нет», — заявила директор по маркетингу компании Henley & Partners в России и странах СНГ Ирина Симонян.

Показатели Украины, Белоруссии и Казахстана не изменились за прошедшие три месяца — их жители могут посещать без визы 128, 77 и 76 стран соответственно. Молдавия поднялась с 46-го на 45-е место с показателем 121 страна. Черногория находится на 45-м месте с показателем 124 страны.

На последнем месте находятся Ирак и Афганистан, жители которых могут без визы въехать в 30 стран.

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В январе Япония также удерживала лидерство в рейтинге самых «мощных» паспортов от Henley Passport Index. Германия находилась на втором месте, США и Британия делили шестое. Специалисты указывали на быстрый рост «силы» паспортов ОАЭ и Китая, которые за год поднялись на пять позиций в списке, а Мьянма, Лаос и Камбоджа — на четыре.

В феврале 2018 года Henley & ​Partners представила свой рейтинг паспортов, в котором Германия впервые с 2014 года уступила первенство Японии и Сингапуру. На третьем месте находились Южная Корея, Швеция, Франция, Дания, Испания, Финляндия и Италия. Россияне на тот момент могли без визы посетить 114 стран, самый большой рост мобильности за прошедший год показала Украина, поднявшаяся на 16 позиций с мая 2017 года после оформления безвизового режима со странами ЕС.
Авторы: Полина Химшиашвили, Григорий Дубов
Теги: Япония, паспорта, безвизовый въезд
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