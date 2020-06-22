В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

В Москве у здания ФСБ на Лубянке полицейские задержали нескольких участников одиночных пикетов против пыток и фабрикации уголовных дел. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь движения «Гражданское общество» Егор Илюшкин.

По данным «ОВД-Инфо», к 18:58 мск число задержанных превысило 15 человек. Издание уточняет, что участники пикетов выступают против приговоров по делу «Сети». Telegram-канал «Автозак-Live» пишет, что к 18:56 мск на Лубянке задержали как минимум 14 человек. По данным канала, в зданию ФСБ приехал ОМОН.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили РБК, что не владеют данной информацией.

«Сегодня мы вышли в пикеты на Лубянку, к зданию ФСБ, против дела «Сети», во-первых; во-вторых, против фабрикации уголовного дела в отношении Петра Верзилова», — сообщил Илюшкин. По его словам, акция началась в 18:00 мск, а сейчас полицейские задержали уже как минимум 14 человек. Активисты находятся в автозаке у Лубянки, указал он. «Никак не аргументировали сотрудники полиции свои задержания, кроме как незаконностью собраний», — отметил Илюшкин.