Аэропорты Казани и Нижнекамска временно перестали принимать рейсы

Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют авиарейсы с 11:30 и 12:00 мск. Последний раз ограничения для них вводили 15 мая. В тот день Минобороны докладывало об уничтожении дрона над Татарстаном

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Временные ограничения на работу аэропорта Казани введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11:30 мск.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — рассказал представитель Росавиации.

Чуть позже он сообщил, что в 12:00 мск ввели временные ограничения в аэропорту Нижнекамска — он не принимает и не отправляет рейсы. В Росавиации также обосновали это решение обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Последний раз Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Казани 15 мая с 7:27 до 9:40 мск. Аэропорт Нижнекамска также в тот день временно не принимал и не отправлял воздушные суда с 7:55 до 10:05 мск. В период действия временных ограничений в Казани на запасные аэродромы ушли два воздушных судна, а в Нижнекамске — один самолет.

В тот день в пресс-службе главы республики Рустама Минниханова РБК рассказали, что в Верхнеуслонском районе Татарстана была успешно проведена «проверка боеготовности». В Минобороны докладывали тогда об уничтожении украинского дрона над Татарстаном. По данным ведомства, попытка совершить атаку с применением беспилотника была пресечена около 7:30 мск.

Впервые об атаке дронов в Татарстане Минобороны сообщило 2 апреля, когда беспилотники атаковали особую экономическую зону «Алабуга». Они ударили по общежитию «Алабуга Политех». Тогда ранения получили 14 студентов образовательного учреждения, включая двух подростков.

16 мая Росавиация вводила временные ограничения для аэропорта Ставрополя. Объект с 13:00 до 14:20 мск не выпускал воздушные суда в связи с необходимостью проведения противоградовой защиты службой по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы.