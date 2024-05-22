Росавиация сохранит льготную ставку аэронавигации на Дальнем Востоке

Власти не будут повышать сбор за аэронавигацию на Дальнем Востоке

Росавиация не будет повышать ставку сбора за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке, сообщили в пресс-службе ведомства. Льготная ставка была введена еще во время пандемии.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Росавиация сохранит льготную ставку сборов за аэронавигационное обслуживание авиакомпаний на Дальнем Востоке, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

«Проведенный всесторонний анализ поступившего предложения показал, что восстановление ставки сборов не окажет существенного влияния на финансовое состояние ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», но может негативно сказаться на деятельности авиакомпаний, осуществляющих социально-значимые перевозки в Дальневосточном федеральном округе (ДФО)... Поэтому принято решение сохранить льготу, которая непосредственно влияет на авиационную подвижность жителей Дальневосточного федерального округа», говорится в сообщении.

В марте 2020 года Росавиация установила для региона понижающий коэффициент в размере 0,01 от ставок, а для остальной страны — 0,5. Мера вводилась как временная поддержка перевозчиков в пандемию covid-19.

В апреле Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров России (ФПАД) написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил финансово поддержать работников «Госкорпорации по аэронавигации». В письме говорилось, что за 2023 год численность персонала сократилась еще на 2290 человек (2013 человек были сокращены в 2022 году), а выплаты социального характера снизились с 4,5 млрд руб. в позапрошлом году до 1,7 млрд руб. в 2023 году. В том числе за счет этих мер руководство госкорпорации выправляло финансовое положение предприятия, которое терпело убытки в 2020-2022 годах. По итогам 2023 года ФГУП впервые после трех лет получил прибыль в размере 7,9 млрд руб., писал РБК.

В числе прочих мер ФПАД просил компенсировать фактическое обнуление тарифа за аэронавигацию в аэропортах Дальневосточного федерального округа.

Газета «Коммерсант» в среду, 22 мая, сообщила, что власти рассматривают «восстановления размеров» ставок сборов за аэронавигацию в этом регионе. Опрошенные газетой авиакомпании предупредили о возможном росте стоимости билетов и потенциальном сокращении убыточных рейсов на Дальний Восток, если ставки восстановят.

В пресс-службе Росавиации также добавили, что сейчас финансовое состояние Госкорпорации по ОрВД улучшилось и не вызывает опасений, а гражданская авиация в ДФО развивается: «Суммарный пассажиропоток десяти аэропортов столиц субъектов макрорегиона за минувшие десять лет (2014-2023 годы) вырос на 47%, до почти 11 млн человек».