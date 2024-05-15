В Татарстане ввели ограничения для аэропортов из-за угрозы безопасности
Введены временные ограничения на работу двух аэропортов в Татарстане — Казани и Нижнекамска. Об этом сообщил представитель Росавиации.
Аэропорт в Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 07:27 мск, а аэропорт Нижнекамска — с 07:55 мск.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал представитель.
Это сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, подчеркнули в Росавиации.
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