В Росавиации назвали причину закрытия аэропорта в Ставрополе

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Аэропорт Ставрополя открыт и работает штатно, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Работу аэропорта ограничивали с 13:00 по 14:20 мск. Самолеты не выпускали из-за ухудшения погоды — в городе начался ливень с градом.

«Воздушная гавань <...> не выпускала воздушные суда в связи с необходимостью проведения противоградовой защиты силами базирующейся в Ставропольском крае службы по активному воздействию на метеорологические процессы», — написал Кореняко.

Закрытие аэропорта было необходимо для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул представитель Росавиации.

О работе воздушной гавани в штатном режиме сообщила также пресс-служба аэропорта.

Российские аэропорты периодически закрывают из-за опасности атаки дронов. В частности, 15 мая из-за посторонних объектов в небе на один час ограничили работу аэропорта Волгограда.

Утром того же дня закрывали аэропорты в Казани и Нижнекамске. Ограничения ввели на фоне новостей о сбитом над Татарстаном беспилотнике.