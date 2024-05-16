В Росавиации назвали причину закрытия аэропорта в Ставрополе
Аэропорт Ставрополя открыт и работает штатно, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Работу аэропорта ограничивали с 13:00 по 14:20 мск. Самолеты не выпускали из-за ухудшения погоды — в городе начался ливень с градом.
«Воздушная гавань <...> не выпускала воздушные суда в связи с необходимостью проведения противоградовой защиты силами базирующейся в Ставропольском крае службы по активному воздействию на метеорологические процессы», — написал Кореняко.
Закрытие аэропорта было необходимо для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул представитель Росавиации.
О работе воздушной гавани в штатном режиме сообщила также пресс-служба аэропорта.
Российские аэропорты периодически закрывают из-за опасности атаки дронов. В частности, 15 мая из-за посторонних объектов в небе на один час ограничили работу аэропорта Волгограда.
Утром того же дня закрывали аэропорты в Казани и Нижнекамске. Ограничения ввели на фоне новостей о сбитом над Татарстаном беспилотнике.
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