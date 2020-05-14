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СК возбудил дело из-за портретов нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по поводу публикации портретов нацистских вождей в ходе виртуальной акции «Бессмертный полк», сообщает пресс-служба СК.

«Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК — реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала.

Материал дополняется.

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