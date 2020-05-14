Общество , 14 мая, 11:34
0
СК возбудил дело из-за портретов нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Следственный комитет России возбудил уголовные дела по поводу публикации портретов нацистских вождей в ходе виртуальной акции «Бессмертный полк», сообщает пресс-служба СК.
«Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге», — говорится в сообщении ведомства.
Уголовные дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК — реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.