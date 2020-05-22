«Инвитро» обнаружила антитела к COVID у каждого седьмого из сдавших тест

За четыре дня компания исследовала более 40 тыс. анализов, антитела обнаружились у 14% пациентов. Почти половина всех тестов были сделаны в Москве и Подмосковье

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Каждый седьмой тест на антитела к коронавирусу, сданный в лабораториях сети «Инвитро», оказался положительным, сообщает ТАСС.

Всего «Инвитро» провела более 40 тыс. исследований на антитела, они были обнаружены у 14% пациентов. Почти половина всех тестов — 47% — была проведена в Москве и Подмосковье, еще 14,6% анализов исследованы в Северо-Западном федеральном округе и 9,5% — в Приволжском федеральном округе. Также тесты проводились в Сибири (8,6%) и Центральном федеральном округе (7,9%).

Для проведения анализов использовались тесты производства ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава, их чувствительность составляет более 95%.

«Инвитро» проводит тестирование на антитела к коронавирусу с 18 мая. Стоимость проведения исследования — 950 руб., в нее не входит плата за взятие биоматериала. В компании планировали получать результат тестирования в течение двух рабочих дней. В месяц «Инвитро» намерена проводить до 500 тыс. тестов на антитела.