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«Инвитро» обнаружила антитела к COVID у каждого седьмого из сдавших тест

За четыре дня компания исследовала более 40 тыс. анализов, антитела обнаружились у 14% пациентов. Почти половина всех тестов были сделаны в Москве и Подмосковье
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Каждый седьмой тест на антитела к коронавирусу, сданный в лабораториях сети «Инвитро», оказался положительным, сообщает ТАСС.

Всего «Инвитро» провела более 40 тыс. исследований на антитела, они были обнаружены у 14% пациентов. Почти половина всех тестов — 47% — была проведена в Москве и Подмосковье, еще 14,6% анализов исследованы в Северо-Западном федеральном округе и 9,5% — в Приволжском федеральном округе. Также тесты проводились в Сибири (8,6%) и Центральном федеральном округе (7,9%).

Для проведения анализов использовались тесты производства ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава, их чувствительность составляет более 95%.

«Инвитро» проводит тестирование на антитела к коронавирусу с 18 мая. Стоимость проведения исследования — 950 руб., в нее не входит плата за взятие биоматериала. В компании планировали получать результат тестирования в течение двух рабочих дней. В месяц «Инвитро» намерена проводить до 500 тыс. тестов на антитела.

В «Инвитро» назвали дату запуска тестирований на антитела к коронавирусу
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В конце апреля несколько сетевых лабораторий заявили о скором начале тестирования на антитела, в том числе «Хеликс», «Гемотест», KDL, LabQuest. Пока тесты делают только «Хеликс» и «Инвитро», в конце мая — начале июня к ним присоединятся три остальные компании.

В Москве власти объявили о начале массового тестирования на антитела к коронавирусу. Старт намечен на 27 мая, пройти исследование смогут все желающие. По словам мэра столицы Сергея Собянина, москвичам будут рассылаться приглашения сдать тест в лаборатории. Планируется, что такие приглашения будут получать около 70 тыс. человек каждые несколько дней.

Наличие антител в организме человека свидетельствует о том, что он уже перенес заражение инфекцией. Во Всемирной организации здравоохранения неоднократно замечали, что на сегодняшний день нет доказательств того, что такие люди не заразятся коронавирусом повторно.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, антитела, «Инвитро»
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