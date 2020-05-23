Власти Петербурга разрешат прощаться с умершими не более 10 минут
Власти Санкт-Петербурга решили внести изменения в предписание, запрещающее прощание с умершими, которое ввели из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Они разрешат проводить церемонии прощания с умершими без подозрения на заражение коронавирусом и без подтвержденного COVID-19 в крематории, на кладбищах и больницах, которые не были перепрофилированы для лечения зараженных.
При этом власти Петербурга требуют соблюдать меры безопасности: не нарушать социальную дистанцию (не менее 1,5-2 м друг от друга), использовать маски и перчатки, не допускать прямого контакта с телом умершего. Кроме того, время церемонии прощания ограничено 10 минутами.
Однако такие мероприятия нельзя проводить, если человек умер в результате вызываемого коронавирусом заболевания или в случае подозрения на инфекцию. Помимо этого, запрещены церемонии прощания на территории перепрофилированных для лечения зараженных больниц и других медицинских учреждений, где лежат люди с COVID-19, независимо от того, какой диагноз был у умершего.