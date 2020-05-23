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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Петербурга разрешат прощаться с умершими не более 10 минут

Прощаться можно будет только с теми умершими, у которых не было подтвержденного COVID-19 и подозрения на заражение. Во время десятиминутной церемонии потребуется соблюдать дистанцию, носить маски и перчатки и не касаться покойника
Фото: Коньков Сергей / ТАСС
Фото: Коньков Сергей / ТАСС

Власти Санкт-Петербурга решили внести изменения в предписание, запрещающее прощание с умершими, которое ввели из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Они разрешат проводить церемонии прощания с умершими без подозрения на заражение коронавирусом и без подтвержденного COVID-19 в крематории, на кладбищах и больницах, которые не были перепрофилированы для лечения зараженных.

При этом власти Петербурга требуют соблюдать меры безопасности: не нарушать социальную дистанцию (не менее 1,5-2 м друг от друга), использовать маски и перчатки, не допускать прямого контакта с телом умершего. Кроме того, время церемонии прощания ограничено 10 минутами.

В Петербурге запретили прощание с умершими
Общество
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Однако такие мероприятия нельзя проводить, если человек умер в результате вызываемого коронавирусом заболевания или в случае подозрения на инфекцию. Помимо этого, запрещены церемонии прощания на территории перепрофилированных для лечения зараженных больниц и других медицинских учреждений, где лежат люди с COVID-19, независимо от того, какой диагноз был у умершего.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Запрет на прощание с людьми, умершими в результате любого диагноза, действовал в Санкт-Петербурге с 12 мая. Кроме того, как сообщали местные СМИ, хоронить умерших можно только с закрытыми гробами. В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга РБК сообщили, что погребение людей с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него возможно только на Иликовском кладбище в городе Ломоносове и на Новом Колпинском городском кладбище.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Позже петербургские власти пояснили, что запрета на участие в церемонии похорон самых близких родственников нет, но на кладбищах города не предоставляются услуги по организации церемоний прощания.

Санкт-Петербург занимает третье место по количеству зараженных коронавирусом среди регионов России. По данным оперативного штаба на 22 мая, с начала эпидемии там зарегистрировали 12,5 тыс. зараженных и 107 смертей. Губернатор города Александр Беглов продлил ограничения из-за вируса до 31 мая. Жителей Санкт-Петербурга также обязали носить маски и перчатки в общественных местах. За несоблюдение этого требования предусмотрен штраф в четыре тыс. руб.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, Санкт-Петербург
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