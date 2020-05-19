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Общество ,  
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В Петербурге запретили прощание с умершими

Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

С 12 мая в Санкт-Петербурге запрещено проведение ритуальных церемоний прощания с умершими вне зависимости от того, умерли они от коронавируса или по другим причинам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на правительство города.

Ранее документ за подписью главного санитарного врача города и руководителя регионального Роспотребнадзора Натальи Башкетовой публиковала «Фонтанка». «Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза», — говорится в предписании Роспотребнадзора. Это требование ведомство объясняло «ухудшением эпидемиологической обстановки в городе Санкт-Петербурге».

В справочной службе ГУП «Ритуальные услуги» «Фонтанке» заявили, что для всех умерших теперь обязателен закрытый гроб.

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Общество
Иликовское кладбище, Санкт-Петербург

Материал дополняется.

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