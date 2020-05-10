Власти Санкт-Петербурга продлили ограничения из-за вируса до 31 мая

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Продление ограничений связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановке в Санкт-Петербурге. Жителей города также с 12 мая обязали носить маски и защитные перчатки в магазинах, общественном транспорте, включая такси, и на улицах.

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