Пандемия коронавируса , 10 мая, 00:29
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Власти Санкт-Петербурга продлили ограничения из-за вируса до 31 мая
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Продление ограничений связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановке в Санкт-Петербурге. Жителей города также с 12 мая обязали носить маски и защитные перчатки в магазинах, общественном транспорте, включая такси, и на улицах.
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