«Росатом» опроверг данные о затоплении урановых скважин под Курганом

Ранее курганский экологический фонд сообщил, что из-за затоплений в реку Тобол смыло радионуклиды на урановом месторождении Добровольное. В «Росатоме» ответили, что месторождения находятся далеко от воды, паводки их не затронули

Пойма реки Тобол в окрестностях Кургана (Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости)

Данные о затоплении скважин уранового месторождения Добровольное в Курганской области являются дезинформацией, сообщили ТАСС в управлении корпоративных коммуникаций «Атомредметзолото» (горнодобывающий дивизион «Росатома»).

«Сообщения о попадании добычных скважин в зону подтопления являются преднамеренной дезинформацией», — заявили в компании, уточнив, что речь идет как об отработанных, так и о действующих скважинах.

В «Атомредметзолото» объяснили, что месторождения предприятия Далур, которое занимается разработкой скважин и добычей урана, находятся на возвышенности и удалении от воды, так что паводки их не затронули.

«Угроза затопления отсутствует, в Звериноголовском районе уже несколько дней вода падает. Ведется мониторинг паводковой ситуации», — заключили в компании.

Месторождения Далур расположены в Звериноголовском, Далматовском и Шумихинском районах Курганской области. Месторождение Добровольное находится в Звериноголовском округе.

12 апреля курганский Фонд общественного контроля за состоянием окружающей среды и благополучием населения сообщил, что из-за затоплений в реку Тобол смыло радионуклиды на урановом месторождении Добровольное. «Эта радиоактивная грязь копилась годами от растекающихся подземных вод из старых опытных скважин», — заявили в фонде.

В Курганской области с 8 апреля из-за угрозы наводнения действует режим ЧС. 19 апреля уровень воды в Тоболе у Кургана поднялся до 1008 см, побив тем самым исторический максимум 1994 года. После этого вода «потихоньку пошла на спад», докладывал губернатор Вадим Шумков 21 апреля.

По данным на 12:00 по местному времени 23 апреля, уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 964 см, сообщила пресс-служба правительства региона.