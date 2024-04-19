Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил 10 метров

Уровень воды в Тоболе у Кургана превысил исторический максимум в 10 м

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Уровень воды в Тоболе у Кургана поднялся до 1008 см по состоянию на 8:00 (6:00 мск), сообщает пресс-служба администрации региона. За сутки он поднялся на 38 см и побил исторический максимум 1994 года.

«В Кетовском округе в районе населенного пункта Санаторная уровень воды сохраняется на отметке выше 11 м, в районе Кетово и Крюково — выше 10 м», — говорится в публикации.

Жителей Малого Чаусово, Восточного и Вороновки призвали срочно эвакуироваться, а остальных — не ждать, пока вода придет к домам, и покинуть их заранее.

В конце марта ряд регионов столкнулся с паводками. По словам главы МЧС Александра Куренкова, причиной этого стали большое количество снега, резкое потепление и обильные осадки.

В Курганской области с 8 апреля из-за угрозы наводнения действует режим ЧС. Губернатор региона Вадим Шумков призывал местных жителей «не испытывать судьбу» и не оставаться на подтопляемых территориях.