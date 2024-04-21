Губернатор Шумков сообщил о стабилизации уровня воды в Кургане

Шумков: вода в Кургане стабилизировалась и потихоньку идет на спад

Уровень воды в Кургане стабилизировался и начал медленно спадать, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

«Вода в Кургане стабилизировалась и потихоньку пошла на спад. Это не повод расслабиться, так как сейчас основная задача здесь — держать дамбу до снижения уровня ниже опасного», — уточнил Шумков.

Он показал снимки, сделанные спутником из космоса, на которых видны масштабы паводка в регионе. «И то, как укрепленная и повышенная по левому контуру города дамба спасает Курган», — добавил губернатор. Он поблагодарил всех, кто работал над ней вместе с властями в последние две недели.

Ночью 21 апреля уровень воды в реке Тобол в Курганской области снизился на 7 см до 1006 см, утром, по состоянию на 6:00 (8:00 мск), вода опустилась еще на 2 см. Власти уточнили, что проводится укрепление участков дамбы, а жителям территорий в зонах риска затопления по-прежнему рекомендуется эвакуироваться. В Кетовском округе в районе населенного пункта Санаторная уровень воды сохраняется на отметке около 11 м, в районе Кетово выше 10 м.

В Курганской области с 8 апреля из-за угрозы наводнения действует режим ЧС. Шумков неоднократно призывал местных жителей «не испытывать судьбу» и не оставаться на подтопляемых территориях.