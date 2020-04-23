Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 апреля

Число зараженных коронавирусом в России превысило 62 тыс. человек, сотрудники «Вектора» стали добровольцами по испытанию вакцины, Госдеп США не нашел доказательств сконструированности вируса — главное в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 62 773, за прошлые сутки оно возросло на 4774 человека. Всего в стране от COVID-19 умерли 555 человек, за сутки количество летальных исходов увеличилось на 42.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <300 0 <500 0 <1000 0 от 1000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Москве за сутки умерли еще 27 человек, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, сообщил столичный оперативный штаб. Возраст пациентов — от 38 до 90 лет, большинство из них имели сопутствующие заболевания, такие как хронический бронхит и сахарный диабет. Общее число летальных исходов в столице выросло до 288.

Врачи отделения нейроортопедии с костной онкологией НМИЦ им. Р.Р.Вредена в Петербурге заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил заведующий отделением Дмитрий Пташников. По его словам, на сегодняшний день «болеют все сотрудники», у девяти из десяти из них подтверждена пневмония. Также пневмония подтверждена у 12 пациентов.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Большую часть добровольцев для тестирования вакцины против COVID-19, которую разрабатывают в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», составляют сами сотрудники вирусологического центра. Испытания должны пройти летом текущего года.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,471 млн человек, 169 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 2,62 млн человек, более 183,4 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (842,6 тыс.). Испания находится на втором месте (208,3 тыс.), Италия — на третьем (187,3 тыс.), Франция — на четвертом (157,1 тыс.), Германия — на пятом (150,6 тыс.). Россия располагается на десятой строчке.

Вторая волна коронавируса в Китае: из-за роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 власти закрыли въезд в город Харбин для жителей других городов, а также для всех транспортных средств без местных номеров. Местным жителям для того, чтобы выйти из дома, нужно получить QR-код, который свидетельствует об отсутствии у них заболевания. На улицах и в общественных местах они должны носить медицинские маски.

Бюро разведки и исследований Госдепартамента США заявило об отсутствии доказательств искусственного происхождения вируса SARS-CoV-2, того, что он спроектирован или каким-либо образом подвергался воздействию.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

В Китае, по официальным данным, выздоровели 93,2% заразившихся коронавирусом, менее 1 тыс. человек остаются на лечении в больницах. Всего в стране, по данным правительства, зафиксировано 82 798 подтвержденных случаев заражения. Вылечились и были выписаны из больниц 77 207 человек, скончались 4 632 заболевших.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.