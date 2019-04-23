Адвокат сообщил о решении суда отдать экс-жене Грудинина 2/3 имущества

По решению Видновского суда Подмосковья бывшая супруга экс-кандидата в президенты России получит две трети спорных активов, которые ранее оценивались в несколько миллиардов рублей

Павел Грудинин (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Видновский городской суд Московский области принял решение о разделе имущества, нажитого в годы брака экс-кандидатом в президенты России, директором подмосковного ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павлом Грудининым и его бывшей супругой Ириной, сообщает РАПСИ со ссылкой на адвоката Дмитрия Мальбина, представляющего интересы Ирины Грудининой.

Стоимость подлежащих разделу активов и той их части, которую по решению суда получит бывшая супруга Грудинина, юрист уточнять не стал. Однако отметил, что разделу подлежат, в частности, средства на банковских счетах, а также активы в виде ценных бумаг, в том числе акций «Совхоза имени Ленина». Решение передать 2/3 имущества, по словам адвоката, суд принял потому что бывшая жена является инвалидом 2-й группы.

«Прокомментировать не могу», — заявила РБК адвокат Ирины Грудининой Елена Бойцова.

Решение о расторжении брака Грудининых было принято мировым судом Бабушкинского района Москвы по иску мужа в июле 2018 года. Бойцова заявляла, что в рамках бракоразводного процесса соглашение о разделе имущества заключено не было, так как Павел Грудинин заявил, что хочет решить спор «по закону — через суд».

«Сумма оспариваемого имущества составляет несколько миллиардов, конечно, мы претендуем минимум на 50%», — говорила Бойцова (цитата по РАПСИ).