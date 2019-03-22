Полиция пообещала обеспечить безопасность экс-супруги Грудинина

Полиция Подмосковья примет все необходимые меры для обеспечения безопасности Ирины Грудининой, бывшей жены экс-кандидата в президенты России Павла Грудинина, сообщила РБК начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«В ГУ МВД России по Московской области поступило заявление от Ирины Грудининой, которое зарегистрировано в установленном порядке и не останется без внимания», — сказала Петрова.

Накануне стало известно, что Грудинина обратилась в подмосковную полицию с просьбой обеспечить ее безопасность на фоне разбирательства в Видновском горсуде о разделе совместно нажитого имущества с экс-супругом. В ее обращении говорилось, что Грудинин имеет «серьезные финансовые возможности и административный ресурс», а также является директором Совхоза им. Ленина, собственником «иного имущества и финансовых активов». В связи с этими обстоятельствами Грудинина опасается за свою жизнь и здоровье.

Грудинин официально развелся с женой в июле 2018 года.