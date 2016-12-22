Суд арестовал акции Грудинина в Совхозе имени Ленина

Видновский городской суд Московской области арестовал все акции Павла Грудинина в Совхозе имени Ленина из-за его судебного разбирательства с бывшей супругой Ириной. Об этом РБК рассказала адвокат бывшей жены Грудинина Елена Бойцова.
Об аресте акций ходатайствовала защита бывшей супруги бизнесмена. «Суд по нашему ходатайству вынес это решение. Это определение было передано реестродержателю совхоза — АО «Регистратор Р.О.С.Т.». Они должны его исполнить», — сказала Бойцова. По ее словам, арестовано 1 млн 933 акций, их стоимость рассчитывается.
Павел Грудинин отказался комментировать РБК решение суда. Юрист Совхоза имени Ленина Светлана Смирнова также воздержалась от комментариев.
О планах бывших супругов на раздел имущества ранее не сообщалось. Грудинин официально развелся со своей женой Ириной в июле этого года. Брак был расторгнут судом Бабушкинского района Москвы. Бракоразводный процесс прошел в закрытом режиме по просьбе юристов Грудинина.
Павел Груднин участвовал в выборах президента 18 марта от КПРФ. Он получил поддержку 11,75% избирателей (8,65 млн человек). Это худший результат для кандидата от КПРФ на выборах президента России.