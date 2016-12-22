Суд арестовал акции Грудинина в Совхозе имени Ленина

Все акции бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина в Совхозе имени Ленина арестованы судом из-за раздела имущества с бывшей супругой

Павел Грудинин (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Видновский городской суд Московской области арестовал все акции Павла Грудинина в Совхозе имени Ленина из-за его судебного разбирательства с бывшей супругой Ириной. Об этом РБК рассказала адвокат бывшей жены Грудинина Елена Бойцова​.

Об аресте акций ходатайствовала защита бывшей супруги бизнесмена. «Суд по нашему ходатайству вынес это решение. Это определение было передано реестродержателю совхоза — АО «Регистратор Р.О.С.Т.». Они должны его исполнить», — сказала Бойцова. По ее словам, арестовано 1 млн 933 акций, их стоимость рассчитывается.

Павел Грудинин отказался комментировать РБК решение суда. Юрист Совхоза имени Ленина Светлана Смирнова также воздержалась от комментариев.

О планах бывших супругов на раздел имущества ранее не сообщалось.​ Грудинин официально развелся со своей женой Ириной в июле этого года. Брак был расторгнут судом Бабушкинского района Москвы. Бракоразводный процесс прошел в закрытом режиме по просьбе юристов Грудинина.

Павел Груднин участвовал в выборах президента 18 марта от КПРФ. Он получил поддержку 11,75% избирателей (8,65 млн человек). Это худший результат для кандидата от КПРФ на выборах президента России.