Бывшая жена Грудинина попросила полицию обеспечить ее безопасность

Ирина Грудинина, бывшая жена экс-кандидата в президенты России Павла Грудинина, обратилась в подмосковную полицию с просьбой обеспечить ее безопасность. Об этом РБК сообщила ее адвокат Елена Бойцова.

«Я могу подтвердить сам факт того, что Ирина Грудинина подала заявление об обеспечении безопасности начальнику (ГУ) МВД по Московской области, но подробности пока не готова комментировать», — заявила Бойцова. Она уточнила, что «есть опасения в связи с разделом имущества, в связи с чем угодно это может быть».

В обращении Грудининой, с которым ознакомилось РАПСИ, указывается, что в настоящий момент в Видновском горсуде идет разбирательство по ее иску к экс-супругу о разделе совместно нажитого имущества.

Агентство указывает, что Грудинина указала на «серьезные финансовые возможности и административный ресурс» бывшего супруга. Грудинина отметила, что он является директором Совхоза имени Ленина, собственником «иного имущества и финансовых активов». В связи с этими обстоятельствами женщина опасается за свою жизнь и здоровье.