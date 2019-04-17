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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Избитый чиновник привел суду примеры «хамского поведения» Кокорина в кафе
Чиновник Минпромторга Денис Пак дал в суде показания, рассказав свою версию событий 8 октября 2018 года. По его словам, компания, в которой находились футболисты, «нарушала нормы поведения»

В среду в Пресненском райсуде Москвы показания по делу футболистов Александр Кокорина и Павла Мамаева дал директор департамента Минпромторга Денис Пак, с которым подрались спортсмены в октябре 2018 года. Об этом сообщает «Медиазона».

Пак сказал суду, что пришел в «Кофеманию» около 8:55 утра, у него была запланирована встреча с коллегами, в том числе с руководителем научно-исследовательского института НАМИ Сергеем Гайсиным. В это время в кафе находилась «шумная компания», которая «по внешним признакам» находилась в состоянии опьянения и «нарушала общепризнанные нормы поведения», сообщил Пак.

«В качестве примера хамского поведения я могу отметить, что одна из девушек села на колени человека, который стал известен как Кокорин, они начали целоваться. Она положила ему голову на колени в область паха — все это выглядело неприятно», — добавил чиновник.

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По словам Пака, он попросил официантку его пересадить, но «видимо, кафе было практически полное». Он открыл ноутбук и стал работать, затем услышал слова «гангнам стайл» и «ноутбук» и подумал, что компания говорит о нем. «Как вы видите, я корейской внешности, «гангнам стайл» — песня комического певца», — пояснил чиновник. Он спросил, обращаются ли молодые люди к нему. «Компания повернулась ко мне и какими-то своими конклюдентными действиями дала понять, что да», — сказал Пак. После этого к нему подошел брат футболиста Кирилл Кокорин, а Александр Кокорин взял стул и ударил им Пака в область головы, рассказал чиновник. По его словам, он прикрыл голову рукой.

Пак подчеркнул, что от него агрессии не исходило, он пытался успокоить компанию. Через некоторое время подошел Гайсин, он попытался оттеснить молодых людей и успокоить их, но другой фигурант дела футболист Александр Протасовицкий «схватил его за шею и пытался его придушить».

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По мнению Пака, уровень агрессии со стороны футболистов и их друзей не снижался. «Когда компания покидала заведение, Кирилл Кокорин повернулся ко мне и опять повторил, что я китаец, и это сопровождалось все нецензурными выражениями», — сказал он. После того, как компания ушла, он отправился в ОВД и написал заявление, а затем поехал в клинику.

Наказание для обвиняемых по делу Пак оставил на усмотрение суда. На уточняющие вопросы защиты Пак ответил, что не помнит, чтобы на него нападал Мамаев, а Протасовицкий по отношению к нему конкретно насилия не применял. Подсудимые перед ним не извинялись, подчеркнул чиновник.

Кокоринам, Мамаеву и Протасовицкому предъявили обвинения в хулиганстве, побоях, умышленном причинении легкого вреда здоровью, все арестованы. Помимо инцидента в «Кофемании», считает следствие, они также подрались с водителем ведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком. Обвиняемые частично признали свою вину. Мамаев заявил, что не имеет отношения к эпизоду с Паком, Протасовицкий признал, что держал Гайсина за шею, Кирилл Кокорин не признал, что наносил побои Гайсину, побои Паку признал частично.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Александр Кокорин, Павел Мамаев, драка, кафе
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