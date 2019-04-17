Избитый чиновник привел суду примеры «хамского поведения» Кокорина в кафе

Чиновник Минпромторга Денис Пак дал в суде показания, рассказав свою версию событий 8 октября 2018 года. По его словам, компания, в которой находились футболисты, «нарушала нормы поведения»

В среду в Пресненском райсуде Москвы показания по делу футболистов Александр Кокорина и Павла Мамаева дал директор департамента Минпромторга Денис Пак, с которым подрались спортсмены в октябре 2018 года. Об этом сообщает «Медиазона».

Пак сказал суду, что пришел в «Кофеманию» около 8:55 утра, у него была запланирована встреча с коллегами, в том числе с руководителем научно-исследовательского института НАМИ Сергеем Гайсиным. В это время в кафе находилась «шумная компания», которая «по внешним признакам» находилась в состоянии опьянения и «нарушала общепризнанные нормы поведения», сообщил Пак.

«В качестве примера хамского поведения я могу отметить, что одна из девушек села на колени человека, который стал известен как Кокорин, они начали целоваться. Она положила ему голову на колени в область паха — все это выглядело неприятно», — добавил чиновник.

По словам Пака, он попросил официантку его пересадить, но «видимо, кафе было практически полное». Он открыл ноутбук и стал работать, затем услышал слова «гангнам стайл» и «ноутбук» и подумал, что компания говорит о нем. «Как вы видите, я корейской внешности, «гангнам стайл» — песня комического певца», — пояснил чиновник. Он спросил, обращаются ли молодые люди к нему. «Компания повернулась ко мне и какими-то своими конклюдентными действиями дала понять, что да», — сказал Пак. После этого к нему подошел брат футболиста Кирилл Кокорин, а Александр Кокорин взял стул и ударил им Пака в область головы, рассказал чиновник. По его словам, он прикрыл голову рукой.