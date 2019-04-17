Кокорин в суде извинился перед избитым чиновником Паком

Футболист Александр Кокорин извинился перед директором департамента Минпромторга Денисом Паком, с которым подрался в октябре прошлого года в московском кафе. Об этом сообщает ТАСС.

«Хотел бы извиниться за свои действия и помириться с вами, готов возместить вам ущерб. Хотелось бы по-человечески примириться. Прошло много времени», — сказал он на заседании Пресненского суда Москвы.

Издание «Медиазона» добавляет, что брат футболиста Кирилл Кокорин также принес извинения Паку.

По версии следствия, футболисты Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий, а также Кирилл Кокорин избили водителя ведущей «Первого канала», а впоследствии подрались в «Кофемании» с Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным. Их обвинили в хулиганстве, побоях и умышленном причинении легкого вреда здоровью.