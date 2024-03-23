В МЧС назвали площадь горения в «Крокусе»
Тушение очагового горения общей площадью 500 кв. м на кровле, втором и третьем этажах «Крокус Сити Холла» продолжается, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России. Более 100 спасателей задействовали в разборе завалов, в готовности находятся еще свыше 100 сотрудников.
«По состоянию на 14.00 разобрано 41 куб.м. завалов», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что на месте обрушения работают аэромобильные группировки Центра «Лидер» и отряда «Центроспас», а с пострадавшими и родственниками погибших — психологи МЧС России.
На данный момент специалисты «Горячей линии» приняли 815 обращений. Телефон 8-800-775-17-17 продолжает работать в круглосуточном режиме.
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