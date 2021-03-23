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Четырехдневную рабочую неделю безоговорочно поддержали лишь 30% россиян

Исследователи отметили, что большинству людей пока непонятно, что будет с зарплатами, если рабочую неделю сократят до четырех дней
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Предложение о том, что переход на четырехдневную рабочую неделю должен быть обязательным для всех компаний, работающих по графику пять/два, поддерживают 30% россиян. К такому выводу пришли эксперты SuperJob в результате опроса, в котором участвовали 1600 человек по всей стране (есть у РБК).

Большая часть респондентов — 47% — высказались за то, чтобы решение о переходе на четырехдневку принимали работодатели. Как отмечают авторы исследования, на мнение отвечающих большое влияние оказало отсутствие ясности, что будет с зарплатами, если такой переход состоится.

Затруднились ответить на этот вопрос 23% опрошенных.

Больше всего сторонников того, чтобы оставить право выбора за бизнесом, оказалось среди молодежи до 24 лет — 54%.

Медведев заявил об «оживлении» идеи ввести четырехдневную рабочую неделю
Общество
Дмитрий Медведев

Параллельно участники опроса ответили на вопрос, как они относятся к введению дополнительных нерабочих праздничных дней, таких как День космонавтики, День работника сельского хозяйства и День учителя. Оказалось, что 24% россиян поддерживают и сокращение рабочей недели, и новые праздники, 26% россиян против и того и другого, 16% — поддерживают только введение сокращенной рабочей недели, 10% — только новые государственные праздники.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели из-за технологического прогресса заявил летом 2019 года Дмитрий Медведев в Женеве, будучи еще главой правительства. Тогда же он поручил Минтруду изучить этот вопрос. Кроме того, он предложил сократить рабочий день для матерей с маленькими детьми до четырех часов в день.

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Вновь об этой идее он напомнил уже будучи зампредседателя Совета безопасности 1 февраля 2021 года. Медведев отметил, что пандемия вновь сделала актуальной идею о четырехдневной рабочей неделе, но переходить на нее надо не в ущерб экономическому развитию.

«Точно не убила, а оживила», — сказал Медведев, отвечая на вопрос, не убила ли пандемия идею о четырехдневной рабочей неделе. «Понятно, что значительная часть людей перешла на удаленку и действительно трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день. Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся», — уточнил он тогда.

По словам первого зампреда думской фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, идея сокращения числа рабочих дней в неделю до четырех все еще обсуждается в Думе, она «не похоронена». Однако на первом плане сейчас другие вопросы защиты прав работников, отметил он.

Автор
Владислав Гордеев
Дмитрий Медведев опрос рабочая неделя
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