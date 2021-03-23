Четырехдневную рабочую неделю безоговорочно поддержали лишь 30% россиян

Исследователи отметили, что большинству людей пока непонятно, что будет с зарплатами, если рабочую неделю сократят до четырех дней

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Предложение о том, что переход на четырехдневную рабочую неделю должен быть обязательным для всех компаний, работающих по графику пять/два, поддерживают 30% россиян. К такому выводу пришли эксперты SuperJob в результате опроса, в котором участвовали 1600 человек по всей стране (есть у РБК).

Большая часть респондентов — 47% — высказались за то, чтобы решение о переходе на четырехдневку принимали работодатели. Как отмечают авторы исследования, на мнение отвечающих большое влияние оказало отсутствие ясности, что будет с зарплатами, если такой переход состоится.

Затруднились ответить на этот вопрос 23% опрошенных.

Больше всего сторонников того, чтобы оставить право выбора за бизнесом, оказалось среди молодежи до 24 лет — 54%.