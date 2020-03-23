СК возбудил дело из-за заразившегося вирусом инфекциониста Ставрополья

Следователи устанавливают лиц, подлежащих привлечению по уголовному делу в качестве обвиняемых. С подозрением на заражение от инфекциониста госпитализировано 11 человек

Управление Следственного комитета (СК) по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело после того, как заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 было диагностировано у главного внештатного специалиста по инфекционным болезням регионального Минздрава.

«Да, подтверждаем», — сообщили РБК в пресс-службе СК по региону.

В сообщении управления СК говорится, что дело возбуждено по ст. 293 («Халатность») и ст. 237 («Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей») Уголовного кодекса, а дело ведет Первый отдел по расследованию особо важных дел.

В СК пояснили, что врач, занимающая также пост профессора кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставрополького государственного медицинского университета, вернулась 9 марта из Испании, но не осталась дома в режиме самоизоляции, а вышла на работу.

«Женщина продолжила свой обычный образ жизни — читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала иные учреждения и ведомства», — говорится в сообщении СК. В ведомстве отметили, что ответственные должностные лица исполнительных органов государственной власти Ставропольского края и Роспотребнадзора ненадлежащим образом контролировали осуществление мероприятий по борьбе с COVID-19.