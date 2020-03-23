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СК возбудил дело из-за заразившегося вирусом инфекциониста Ставрополья

Следователи устанавливают лиц, подлежащих привлечению по уголовному делу в качестве обвиняемых. С подозрением на заражение от инфекциониста госпитализировано 11 человек

Управление Следственного комитета (СК) по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело после того, как заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 было диагностировано у главного внештатного специалиста по инфекционным болезням регионального Минздрава.

«Да, подтверждаем», — сообщили РБК в пресс-службе СК по региону.

В сообщении управления СК говорится, что дело возбуждено по ст. 293 («Халатность») и ст. 237 («Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей») Уголовного кодекса, а дело ведет Первый отдел по расследованию особо важных дел.

В СК пояснили, что врач, занимающая также пост профессора кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставрополького государственного медицинского университета, вернулась 9 марта из Испании, но не осталась дома в режиме самоизоляции, а вышла на работу.

«Женщина продолжила свой обычный образ жизни — читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала иные учреждения и ведомства», — говорится в сообщении СК. В ведомстве отметили, что ответственные должностные лица исполнительных органов государственной власти Ставропольского края и Роспотребнадзора ненадлежащим образом контролировали осуществление мероприятий по борьбе с COVID-19.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных деяний и лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых», — пояснили в СК.

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Общество

21 марта стало известно, что посещение Испании скрыла, а затем была госпитализирована с подозрением на COVID-19 главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова. В рапорте отдела по борьбе с коррупцией и хищениями бюджетных средств УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю (есть в распоряжении РБК) указывалось, что в ее действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 237 и ст. 293 УК РФ.

Врач признала свою вину. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что она находится в реанимации, в состоянии средней тяжести.

23 марта администрация Ставропольского края сообщила, что лица, непосредственно контактировавшие с заболевшей, протестированы. 11 человек, в отношении которых есть подозрение на заражение, госпитализированы.

«В настоящее время они изолированы, однако их состояние не требует проведения специального лечения, так как симптомы слабо выражены», — говорится в сообщении.

В администрации региона сообщили, что продолжается установление полного круга контактов пациентки «для обследования и — в случае выявления признаков заболевания — изоляции под наблюдением врачей». Общее число лиц, уже взятых врачами под наблюдение, оценивается в 350 человек.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Ставропольский край, СК, уголовное дело
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