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Пандемия коронавируса ,  
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Инфекционист Ставрополья с подозрением на вирус скрыла поездку в Испанию

После возвращения в Россию, женщина не прошла положенный двухнедельный карантин, а продолжала ходить на работу, скрыв от руководства факт поездки. Через неделю после возвращения ее госпитализировали с подозрением на вирус
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, скрыла от руководства посещение Испании и продолжила ходить на работу после возвращения. Об этом говорится в рапорте отдела по борьбе с коррупцией и хищениями бюджетных средств УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю (есть в распоряжении РБК).

Ирина Санникова также является профессором кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета.

Так, в рапорте сказано, что с 6 по 9 марта Санникова «без ведома руководства» выезжала в Испанию. При этом, в соответствии с приказом университета, его работники должны информировать проректора по международной и межрегиональной деятельности обо всех зарубежных поездках, в том числе личных.

После возвращения в Россию врач-инфекционист вышла на работу, не выдержав положенный двухнедельный карантин, говорится в документе.

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В процессе работы она контактировала с группой из 13 иностранных студентов, а также с 11 работниками кафедры, где она преподает. Все они в настоящий момент изолированы.

Ирина Санникова была госпитализирована 17 марта с подозрением на заражение коронавирусом.

В действиях Санниковой есть признаки составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 237 УК России (сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население указанной информацией) и ч.1 ст. 293 УК России (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан), говорится в рапорте.

РБК направил запрос в Министерство здравоохранения Ставропольского края.

В четверг, 19 марта, краевой Минздрав сообщил о первом случае подозрения на коронавирус. Заражение подозревалось у женщины, которая прибыла из страны, где «отмечена заболеваемость новой коронавирусной инфекцией», однако ее имя в сообщении указано не было.

Позже губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем Instagram-аккаунте, что пациентка является врачом. Ее состояние средней тяжести, отметил Владимиров.

По данным на 20 марта в России зафиксировано 253 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки диагноз подтвердился у 54 человек. Больше всего случаев заражения было зарегистрировано в Москве.

Авторы: Мария Лисицына, Дмитрий Серков
При участии: Майя Бобенко
Теги: коронавирус, Ставропольский край
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