Инфекционист Ставрополья с подозрением на вирус скрыла поездку в Испанию

После возвращения в Россию, женщина не прошла положенный двухнедельный карантин, а продолжала ходить на работу, скрыв от руководства факт поездки. Через неделю после возвращения ее госпитализировали с подозрением на вирус

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, скрыла от руководства посещение Испании и продолжила ходить на работу после возвращения. Об этом говорится в рапорте отдела по борьбе с коррупцией и хищениями бюджетных средств УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю (есть в распоряжении РБК).

Ирина Санникова также является профессором кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета.

Так, в рапорте сказано, что с 6 по 9 марта Санникова «без ведома руководства» выезжала в Испанию. При этом, в соответствии с приказом университета, его работники должны информировать проректора по международной и межрегиональной деятельности обо всех зарубежных поездках, в том числе личных.

После возвращения в Россию врач-инфекционист вышла на работу, не выдержав положенный двухнедельный карантин, говорится в документе.