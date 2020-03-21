Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин. Об этом она сообщила изданию «Подъем».

«Я виновата», — сказала она в ответ на просьбу прокомментировать обвинения в ее адрес. На вопрос о состоянии своего здоровья она ответила, что ей плохо.

РБК писал, что Санникова скрыла от руководства поездку в Испанию и продолжила ходить на работу, не соблюдая двухнедельный карантин. 17 марта ее госпитализировали с подозрением на новый коронавирус.