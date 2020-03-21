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Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Фото: Andrew Theodorakis / Getty Images

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин. Об этом она сообщила изданию «Подъем».

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«Я виновата», — сказала она в ответ на просьбу прокомментировать обвинения в ее адрес. На вопрос о состоянии своего здоровья она ответила, что ей плохо.

РБК писал, что Санникова скрыла от руководства поездку в Испанию и продолжила ходить на работу, не соблюдая двухнедельный карантин. 17 марта ее госпитализировали с подозрением на новый коронавирус.

Инфекционист Ставрополья с подозрением на вирус скрыла поездку в Испанию
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В рапорте отдела по борьбе с коррупцией и хищениями бюджетных средств УЭБ и ПК ГУ МВД по региону, который есть в распоряжении РБК, говорится, что в ее действиях есть признаки халатности (ч. 1 ст. 293 УК) и сокрытия информации о фактах, создающих опасность для жизни и здоровья людей (ч. 1 ст. 237 УК).

В документе отмечается, что Санникова «без ведома руководства» была в Испании с 6 по 9 марта, а после возвращения домой контактировала со студентами и работниками кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета, где она является профессором.

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Губернатор региона Владимир Владимиров подтвердил, что в крае зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. По его словам, пациентка находится в краевой инфекционной больнице в изолированном боксе. Однако он не назвал ее имени.

Зампред регионального координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов сообщал, что правоохранители нашли в Ставропольском крае первых нарушивших режим самоизоляции. По его словам, уже возбудили уголовные дела.


 

Теги: Ставропольский край, коронавирус
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Инфекционист Ставрополья с подозрением на вирус скрыла поездку в Испанию
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На Ставрополье возбудили первые дела за нарушение самоизоляции
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