«Аэрофлот» ответил на сообщения о высокой стоимости билетов

В авиакомпании заверили, что к билетам на возвратные рейсы из стран с большим числом заболевших COVID-19 самая высокая тарифная линейка не применялась

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В «Аэрофлоте» назвали «недостоверной информацией» сообщения о завышенной стоимости билетов на рейсы, которыми из стран «со сложной эпидемиологической обстановкой» вывозятся россияне.

«Аэрофлот», как и все крупные перевозчики, использует динамическую систему ценообразования, цена зависит от срока приобретения, количества свободных мест. При этом, на возвратные рейсы из городов с ограниченным авиасообщением самая высокая тарифная линейка не применялась», — пояснила РБК официальный представитель «Аэрофлота» Юлия Спивакова.

По ее словам, авиакомпания проанализировала сообщения о завышенных тарифах на возвратные рейсы. По двум «наиболее резонансным направлениям» — перелеты в Москву из Праги и из Барселоны — анализ дал следующие результаты:

19 марта билеты из Праги с вылетом в день покупки оформлялись за 11 744 руб., 20 марта — за 16 066 руб.;

19 марта билеты из Барселоны с вылетом в день покупки оформлялись за €250 или 20 705 руб., 20 марта — за те же €250;

По словам Спиваковой, цена билетов на перевозку 19-23 марта из Праги в классе Эконом составляла от 6 213 до 8 919 чешских крон (19 252 — 27 777 руб. по текущему курсу) в зависимости от выбранной группы тарифов (Максимум-Оптимум-Лайт). Цена билетов на перевозку рейсов из Барселоны «до последнего кресла» в классе Эконом составляла не более €405 (33 586руб по текущему курсу).