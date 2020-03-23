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«Аэрофлот» ответил на сообщения о высокой стоимости билетов

В авиакомпании заверили, что к билетам на возвратные рейсы из стран с большим числом заболевших COVID-19 самая высокая тарифная линейка не применялась
Аэрофлот AFLT ₽61,42 -4,51% Купить
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В «Аэрофлоте» назвали «недостоверной информацией» сообщения о завышенной стоимости билетов на рейсы, которыми из стран «со сложной эпидемиологической обстановкой» вывозятся россияне.

«Аэрофлот», как и все крупные перевозчики, использует динамическую систему ценообразования, цена зависит от срока приобретения, количества свободных мест. При этом, на возвратные рейсы из городов с ограниченным авиасообщением самая высокая тарифная линейка не применялась», — пояснила РБК официальный представитель «Аэрофлота» Юлия Спивакова.

По ее словам, авиакомпания проанализировала сообщения о завышенных тарифах на возвратные рейсы. По двум «наиболее резонансным направлениям» — перелеты в Москву из Праги и из Барселоны — анализ дал следующие результаты:

  • 19 марта билеты из Праги с вылетом в день покупки оформлялись за 11 744 руб., 20 марта — за 16 066 руб.;
  • 19 марта билеты из Барселоны с вылетом в день покупки оформлялись за €250 или 20 705 руб., 20 марта — за те же €250;

По словам Спиваковой, цена билетов на перевозку 19-23 марта из Праги в классе Эконом составляла от 6 213 до 8 919 чешских крон (19 252 — 27 777 руб. по текущему курсу) в зависимости от выбранной группы тарифов (Максимум-Оптимум-Лайт). Цена билетов на перевозку рейсов из Барселоны «до последнего кресла» в классе Эконом составляла не более €405 (33 586руб по текущему курсу).

«Мы еще раз просим не верить слухам и самостоятельно проверять стоимость бронирования на нашем сайте, в контакт-центре «Аэрофлота», представительствах», — сказала Спивакова.

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20 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от «Аэрофлота» незамедлительно устранить нарушения в сфере политики установки цен на билеты и обеспечить доступность рейсов.

«При наличии большого количества неиспользуемых воздушных судов попытка заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, неправомерна», — подчеркнули в ФАС.

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Опрошенные РБК путешественники, оказавшиеся в разгар пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 за пределами России, жаловались, в частности, на высокие цены на билеты на рейсы «Аэрофлота», называя их «неподъемными».

«Аэрофлот» тогда назвал претензии ФАС «странными», заверив, что не предпринимал никаких действий, направленных на увеличение стоимости билетов.

22 марта «Аэрофлот» сообщил, что продолжает выполнять специальные рейсы для вывоза граждан России из стран с ограниченным авиасообщением. Билеты на такие рейсы могут купить только россияне, а потому их продажа на официальном сайте авиакомпании не производится. При условии предъявления паспорта билеты продают офисы продаж и кассы «Аэрофлота» по всему миру и кассы аэропортов вылета.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Аэрофлот»
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