Общество
0

Карл III лишил принца Эндрю последних королевских титулов

Король Великобритании Карл III лишил своего брата Эндрю еще двух титулов — рыцаря-компаньона ордена Подвязки и рыцаря Королевского Викторианского ордена, сообщает The Gazette.

Из сообщения следует, что Эндрю был рыцарем-компаньоном Благороднейшего ордена Подвязки с 23 апреля 2006 года и рыцарем Королевского Викторианского ордена с 19 февраля 2011 года. Его имя будет вычеркнуто из реестров обоих орденов.

Биограф рассказал, что принц Эндрю водил проституток
Общество

Как отмечает The Telegraph, речь идет о двух последних королевских титулах, которые носил Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Осенью он был лишен титула «принц», а также потерял право пользоваться формальным обращением и титулом «Королевское Высочество».

Брат британского короля лишили титулов и выселили из резиденции в Виндзоре из-за ставшей известной публике связи Эндрю с Вирджинией Джуффре, которая работала на инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна. В своих мемуарах она рассказала, что он трижды вступал с ней в интимную связь, первый раз это случилось, когда ей было 17 лет.

После публикации мемуаров последовала череда судебных процессов. Эндрю отрицает все обвинения, касающиеся его связей с финансистом Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в торговле людьми и покончившим с собой перед процессом.

В 2022 году Эндрю заключил с Джуффре мировое соглашение, выплатив ей около £12 млн, однако продолжил настаивать на своей невиновности.

В Букингемском дворце подчеркивали, что остаются на стороне жертв насилия.

