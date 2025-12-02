Карл III лишил принца Эндрю последних королевских титулов
Король Великобритании Карл III лишил своего брата Эндрю еще двух титулов — рыцаря-компаньона ордена Подвязки и рыцаря Королевского Викторианского ордена, сообщает The Gazette.
Из сообщения следует, что Эндрю был рыцарем-компаньоном Благороднейшего ордена Подвязки с 23 апреля 2006 года и рыцарем Королевского Викторианского ордена с 19 февраля 2011 года. Его имя будет вычеркнуто из реестров обоих орденов.
Как отмечает The Telegraph, речь идет о двух последних королевских титулах, которые носил Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Осенью он был лишен титула «принц», а также потерял право пользоваться формальным обращением и титулом «Королевское Высочество».
Брат британского короля лишили титулов и выселили из резиденции в Виндзоре из-за ставшей известной публике связи Эндрю с Вирджинией Джуффре, которая работала на инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна. В своих мемуарах она рассказала, что он трижды вступал с ней в интимную связь, первый раз это случилось, когда ей было 17 лет.
После публикации мемуаров последовала череда судебных процессов. Эндрю отрицает все обвинения, касающиеся его связей с финансистом Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в торговле людьми и покончившим с собой перед процессом.
В 2022 году Эндрю заключил с Джуффре мировое соглашение, выплатив ей около £12 млн, однако продолжил настаивать на своей невиновности.
В Букингемском дворце подчеркивали, что остаются на стороне жертв насилия.
