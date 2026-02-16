Генпрокурор США опубликовала 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна

В списки попали, в частности Билл и Хилари Клинтон, Барак и Мишель Обама, Камала Харрис, Джо Байден, принц Гарри, Билл Гейтс, Вуди Аллен, Марк Цукерберг и Бейонсе

Пэм Бонди (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Генеральный прокурор США Пэм Бонди опубликовала списки из 300 имен знаменитостей и политиков, упомянутых в файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. Соответствующее письмо было направлено лидерам Конгресса США, передает The New York Post.

По словам Бонди, теперь наступило полное соблюдение установленного 19 декабря 2025 года крайнего срока для публичного обнародования файлов, связанных с Эпштейном.

Среди лиц, попавших в список — Билл и Хилари Клинтон, Барак и Мишель Обама, Камала Харрис, Джо Байден, принц Гарри, Билл Гейтс, Вуди Аллен, Марк Цукерберг и Бейонсе.

