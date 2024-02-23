В Госдуму внесли проект о штрафах за нарушение ПДД на электросамокатах
Московская городская дума внесла в Госдуму законопроект о штрафах за нарушение правил дорожного движения на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ).
Депутаты предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. За оставление места ДТП будет грозить штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.; за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также под психотропными веществами — до 30 тыс. руб.
Если нарушение ПДД привело к помехам движению другого транспорта, штраф составит до 1 тыс. руб., к причинению по неосторожности легкого или средней тяжести вреда здоровью — до 1,5 тыс. руб. Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 апреля.
В Мосгордуме отмечают, что сейчас в законодательстве нет специальной ответственности для лиц, которые ездят на электросамокатах и других СИМ; действующие составы административных правонарушений «не учитывают особенностей пользователей СИМ». Согласно пояснительной записке, в Москве с 1 марта по 30 сентября 2023 года пресекли 42 тыс. нарушений со стороны водителей; за девять месяцев прошлого года было зафиксировано 665 ДТП, что на 313% больше по сравнению с 2022-м.
Аналогичный законопроект летом прошлого года подготовил сенатор Артем Шейкин («Единая Россия»). Он предложил повысить штраф за превышение скорости на СИМ с 800 руб. до 5 тыс. руб., за вождение в пьяном виде штрафовать водителей самокатов на 10 тыс. руб., за передвижение двух человек на одном самокате - на 2 тыс. руб. Правительство поддержало проект, но предложило скорректировать размер штрафов.
Верховный суд признал электросамокаты транспортным средством в марте 2022 года. Штрафы водителям выписывают в соответствии со ст. 12.29 КоАП (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения) и 12.30 КоАП (то же, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью). В обеих сказано, что действия норм касаются пешеходов, пассажиров транспортных средств, водителей велосипедов и иных участников дорожного движения (за исключением водителя транспортного средства).
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