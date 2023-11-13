Правительство поддержало проект о штрафах для водителей электросамокатов

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Правительство поддержало законопроект о передвижении на велосипеде, электросамокате и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе о штрафах за превышение скорости и нетрезвое вождение, сообщил «РИА Новости» автор законопроекта, сенатор Артем Шейкин.

«Отзывом правительства РФ, подготовленным Минюстом с учетом позиции ключевых министерств, предлагается поддержать разработанный мной с коллегами законопроект о регулирование средств индивидуальной мобильности и велосипедов», — рассказал Шейкин.

В отзыве правительства говорится, что проект поддерживается, если будут добавлены данные о количестве привлеченных к административной ответственности за ДТП с самокатами, а также о недостаточности мер воздействия на велосипедистов и пешеходов и сведения о фактах неисполнения органами власти требований по организации дорожного движения.

Кроме того, авторов документа попросили скорректировать размеры штрафов, например, за нарушение правил перевозки грузов и правил буксировки лицами, использующими для передвижения СИМ.

Летом сенатор Шейкин подготовил законопроект о штрафах за нарушение правил движения на велосипедах и электросамокатах. Так, он предлагает повысить штраф за превышение скорости на СИМах с 800 руб. до 5 тыс. руб. Сейчас максимальная скорость передвижения на электросамокате составляет не более 25 км/ч, штраф 5 тыс. руб. — для тех, кто превысит предельную скорость более чем на 20 км/ч.

Также в проекте будут прописаны штрафы за вождение электросамоката двумя и более лицами — 2 тыс. руб., оставление водителем СИМ или велосипеда места ДТП — 5 тыс. руб., движение на СИМ массой более 35 кг по пешеходным зонам и тротуарам — 3 тыс. руб., управление велосипедом или СИМ в нетрезвом виде (если действие не содержит уголовно наказуемого деяния) — 10 тыс. руб. Сейчас максимальный размер штрафа за нарушение правил дорожного движения водителем электросамоката составляет 1,5 тыс. руб.