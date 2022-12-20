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Присяжные признали Вайнштейна виновным еще по трем эпизодам

Присяжные признали экс-продюсера Вайнштейна виновным еще по трем эпизодам

Суд присяжных в Лос-Анджелесе признал бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна, который уже отбывает 23-летний тюремный срок в Нью-Йорке, виновным по трем из семи пунктов обвинения, в том числе в изнасиловании, сообщает ABC News. По одному пункту обвинения его оправдали.

Вайнштейн был обвинен четырьмя женщинами в насилии над ними в отелях в период с 2004 по 2013 год. Против него были выдвинуты два пункта обвинения в изнасиловании и пять пунктов обвинения в сексуальном посягательстве. 70-летний экс-кинопродюсер не признал себя виновным, настаивая, что все контакты были по обоюдному согласию.

Первоначально против Вайнштейна было выдвинуто 11 пунктов обвинения, но по четырем обвинение было снято, в том числе в изнасиловании и принуждении к оральному совокуплению.

Все четыре женщины давали показания в суде, в том числе Дженнифер Сибел Ньюсом, жена губернатора Калифорнии. Потерпевшие упоминаются под именами Джейн Доу, без указания настоящих имен.

Ньюсом встречалась с Вайнштейном в 2005 году в отеле Peninsula в Беверли-Хиллз. Она, в то время начинающая актриса, рассказала, что приняла приглашение Вайнштейна, потому что «ему нельзя отказать». Ньюсом утверждает, что он ее изнасиловал.

Адвокат кинопродюсера Марк Верксман заявил, что «доказательства в этом деле основаны на эмоциях, а не на фактах».

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