Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100

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В области Ломбардия на севере Италии подтвердили 89 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в эфире телеканалу SkyTg24 заявил губернатор региона Аттилио Фонтана. В целом по стране, по его словам, число зараженных «наверняка превысило сотню».

По подсчетам Corriere della Sera, случаи заболевания выявлены в общей сложности в пяти регионах. В Венето заражены 17 человек, по двое в Эмилии-Романье и Лацио, еще один — в Пьемонте. Таким образом, общее число заболевших составило 111. Двое пациентов скончались (в Венето и Ломбардии).

По словам Фонтаны, на карантин в Ломбардии будет помещено «очень значительное число» граждан. Для этих целей власти региона могут использовать военный госпиталь в Милане, а также неработающие больницы и гостиницы.

В связи с распространением инфекции правительство Италии приняло чрезвычайные меры. В их числе, как пояснил премьер Джузеппе Конте, временный запрет на въезд и выезд в регионах, где выявлены случаи заражения, отмена там общественных мероприятий и занятий в школах и вузах. В частности, в Милане школы не будут работать как минимум неделю, заявил мэр Джузеппе Сала.

Как пишет Corriere della Sera, ограничения в общей сложности затронули 11 муниципалитетов. Минздрав также подписал приказ, который предусматривает запрет на остановку общественного транспорта в этих районах. Для того чтобы у граждан были предметы первой необходимости, создаются так называемые стерильные коридоры, через которые в аптеки и магазины будут поступать лекарства и продукты питания, пишет газета. Это охраняемые полицией маршруты, по которым смогут проезжать поставщики в защитных масках и перчатках.