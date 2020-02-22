В Европе зафиксировали вторую смерть от нового коронавируса

В Италии зафиксировали первую смерть от нового вида коронавируса, обнаруженного в Китае. Об этом сообщает Ansa со ссылкой на губернатора региона Венето.

Мужчина 78 лет по имени Андриано Тревизан скончался в больнице в пятницу вечером. Как сообщает газета Corriere della Sera, он был одним из двух пациентов в регионе Венето, у которых было выявлено заболевание.

Это вторая смерть от коронавируса в Европе. В середине февраля стало известно, что во Франции скончался турист из Китая, у которого обнаружили заболевание. По словам министра здравоохранения Франции Аньез Бузен, 80-летний китаец приехал во Францию из провинции Хубэй.

Согласно последним данным от нового коронавируса по всему миру скончались 2251 человек. По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая на 20 февраля, в стране зафиксированы 75 465 подтвержденных случаев заболевания. Число инфицированных во всех странах, по оценке South China Morning Post, составляет 76 806 человека.