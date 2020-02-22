СМИ сообщили о второй за сутки смерти от коронавируса в Италии

В Италии от коронавируса умер второй человек. Об этом пишет агентство ANSA со ссылкой на медицинские источники. Накануне в итальянской провинции Венето от заболевания погиб мужчина в возрасте 78 лет.

В публикации говорится, что жертвой коронавируса стала женщина, которая проживала в Ломбардии. Как уточняет газета Corriere della Sera, ей было 75 лет.

ANSA отмечает, что число инфицированных в областях Ломбардия и Венето возросло до 29 человек.

Это стало третьей смертью от коронавируса в Европе. Ранее, в середине февраля, во Франции погиб зараженный коронавирусом турист из Китая. Министр здравоохранения Франции Аньез Бузен сообщал, что 80-летний мужчина прилетел в страну из провинции Хубэй, где началось распространение коронавируса.