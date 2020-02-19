Двое россиян сошли с карантинного лайнера в Японии

Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press

Двое россиян покинули круизный лайнер Diamond Princess, который находится на карантине в японском порту Йокогама, их увезли на машине российского посольства, передает «РИА Новости».

Еще двое граждан России с этого лайнера были госпитализированы. Об этом РБК сообщили в российском посольстве в Японии. С корабля был вывезен мужчина, у которого ранее диагностировали коронавирус 2019-nCoV. Он помещен в специализированное медицинское учреждение префектуры Аити в Японии.

У его супруги диагноз не подтвердился, сообщили в посольстве, однако она тоже была госпитализирована в больницу в префектуре Канагава, где находится под наблюдением врачей из-за высокого риска заражения коронавирусом.