Россиян не эвакуируют с лайнера в Японии до окончания карантина

Круизный лайнер Diamond Princess (Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press)

Нужно дождаться завершения карантинных мероприятий на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, чтобы определиться по дальнейшим шагам. Об этом журналистам заявил замглавы МИД России Игорь Моргулов, отвечая на вопрос о возможности эвакуации россиян с корабля, на котором зафиксирована вспышка коронавируса, передает «РИА Новости».

«Наши граждане находятся пока под карантином, под наблюдением японских врачей», — отметил Моргулов.

Diamond Princess поставили на карантин в порту города Йокогамы в начале февраля, когда у 80-летнего пассажира, сошедшего с судна в Гонконге, был обнаружен коронавирус. На судне находятся около 3,7 тыс. человек, в том числе 24 гражданина России. По последним данным, на лайнере коронавирусом заразились 454 человек. Правительство США ранее сообщило о намерении эвакуировать своих граждан двумя самолетами.

Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля.