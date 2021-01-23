СК проверит применение насилия в отношении силовиков на акции в Москве

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве следователи начали проверки по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в центре Москвы, где проходит несанкционированная акция в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК.

«По предварительным данным, 23 января 2021 года в ходе несанкционированной акции в центре Москвы выявлен ряд фактов применения насилия в отношении сотрудников, осуществлявших охрану общественного порядка», — говорится в сообщении.

В СК организовали доследственную проверку.

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