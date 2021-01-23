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Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 74,36
(+0,99)
Инвестиции, 22 янв, 12:37
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 90,41
(+1,44)
Инвестиции, 22 янв, 12:37
СК проверит применение насилия в отношении силовиков на акции в Москве
Политика, 17:49
Российский шорт-трекист стал 12-кратным чемпионом Европы
Спорт, 17:47
Оперштаб Москвы заявил о 19 заболевших COVID-19 на акции протеста
Политика, 17:43
www.adv.rbc.ru
Большунов объяснил падение на этапе Кубка мира норвежской тактикой
Спорт, 17:26
Столкновения ОМОН и протестующих на Страстном бульваре в Москве. Видео
Политика, 17:20
В Саратове ребенок погиб из-за обрушения льда с крыши
Общество, 17:18
Посольство США прокомментировало протестные акции в России
Политика, 17:14
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга
Общество, 17:00
На Страстном бульваре в Москве произошли столкновения протестующих и ОМОН
Политика, 17:00
Задержания на митингах в Петербурге. Видео
Политика, 16:53
В Петербурге протестующие прорвали оцепление ОМОНа на Невском проспекте
Политика, 16:43
Большунов не попал в призеры первой гонки после победы на «Тур де Ски»
Спорт, 16:38
«У всех нас есть долг перед обществом»: чем запомнился Ларри Кинг
Общество, 16:37
В Москве машины сигналят в поддержку протестующих. Видео
Политика, 16:25
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Отравление Навального
,
23 янв, 16:53
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Задержания на митингах в Петербурге. Видео
В Петербурге протестующие вышли на Сенатскую площадь. После этого они пошли к Марсовому полю. В городе, по данным на 16:30, были задержаны более 150 человек
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Санкт-Петербург
задержания
видео
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