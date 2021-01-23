Омбудсмен сообщила о задержании 15 несовершеннолетних на акции в Москве
На несогласованной протестной акции в центре Москвы задержаны около 15 несовершеннолетних, заявила журналистам уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, сообщает «РИА Новости».
«Порядка 15 детей задержаны в Москве», — сказала Кузнецова, уточнив, что самым младшим было девять и 12 лет.
По словам детского омбудсмена, многих несовершеннолетних уже отпустили, задержание их на акции она объяснила «передачей законным представителям».