Омбудсмен сообщила о задержании 15 несовершеннолетних на акции в Москве

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в протестные акции. Ведомство обвинило сторонников Навального в призывах в социальных сетях к участию в несогласованных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

23 января жители ряда крупных городов России, в том числе столицы, Санкт-Петербурга, вышли на улицы в поддержку арестованного оппозиционера. По данным «ОВД-Инфо» на 18:40, на акциях задержаны более 1,8 тыс. человек, в том числе 632 в Москве.

В Москве протестующие собрались на Пушкинской площади, оттуда их вытеснил ОМОН. Часть отправилась на Страстной бульвар, где произошли стычки с силовиками. Следователи уже начали проверки по факту применения насилия в отношении силовиков.

Навального задержали 17 января после возвращения из Германии. На следующий день его арестовали на 30 суток. Оппозиционера обвинили в нарушений условий испытательного срока по делу «Ив Роше».