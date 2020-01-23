МВД оценило число задержанных на политических акциях в Москве в 2019 году

По данным столичных полицейских, на общественно-политических акциях было задержано более 3 тыс. человек. Всего в городе прошло 155 несанкционированных митингов и выступлений

Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2019 году на общественно-политических акциях в Москве было задержано более 3 тыс. человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ГУ МВД.

Всего за нарушение общественного порядка в результате массовых мероприятий было задержано свыше 5 тыс. человек, следует из материалов полиции. «РИА Новости» со ссылкой на начальника столичного главка Олега Баранова уточняет, что число таких мероприятий в 2019 году выросло на треть и превысило 39 тыс. В ведомстве также отметили, что в 2019 году состоялось 155 несанкционированных митингов и выступлений.

В 2019 году большое количество людей было задержано во время несогласованных с властями протестных акций за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В частности, на несанкционированной акции 27 июля, по официальным данным, было задержано 1074 человека. Еще несколько сотен человек задержали на аналогичном митинге 3 августа.

На несколько десятков участников несанкционированных акций в Москве были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Часть из них закрыли, более десятка человек получили реальные и условные тюремные сроки.