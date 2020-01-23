Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 61,95 (+0,12) Quote, 12:12
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 68,69 (+0,17) Quote, 12:12
Собянин назвал срок внедрения системы распознавания лиц в метро Общество, 15:13 Как вернуть свою криптовалюту: 3 альтернативных метода Крипто, 15:11 Путин и Нетаньяху открыли в Иерусалиме памятник героям блокады Ленинграда Общество, 15:06 В Сбербанке назвали проблемы перехода из эры Гутенберга в эру Цукерберга Технологии и медиа, 15:06 Как профессиональный стайлинг помогает женщинам строить карьеру и жизнь РБК и L’Oréal Professionnel, 15:03 Нужно ли использовать KPI в клинике Pro, 14:54 Ротенберг назвал ерундой сообщения о «неожиданной» для Кокорина аренде Спорт, 14:51 МВД оценило число задержанных на политических акциях в Москве в 2019 году Общество, 14:47 Роскомнадзор сообщил о блокировке почтового сервиса StartMail Общество, 14:44 СМИ сообщили о стрельбе и захвате заложников в Ереване Общество, 14:40 В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализирован третий человек Общество, 14:39 Крупнейший по капитализации - Ethereum: как на нем заработать Крипто, 14:38 Банк «Траст» заявил о победе в споре с бывшими собственниками на $900 млн Финансы, 14:35 Адвокат заявил о надежде на освобождение израильтянки Иссахар Общество, 14:31
«Дело 27 июля» ,  
0 

МВД оценило число задержанных на политических акциях в Москве в 2019 году

По данным столичных полицейских, на общественно-политических акциях было задержано более 3 тыс. человек. Всего в городе прошло 155 несанкционированных митингов и выступлений
Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2019 году на общественно-политических акциях в Москве было задержано более 3 тыс. человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ГУ МВД.

Всего за нарушение общественного порядка в результате массовых мероприятий было задержано свыше 5 тыс. человек, следует из материалов полиции. «РИА Новости» со ссылкой на начальника столичного главка Олега Баранова уточняет, что число таких мероприятий в 2019 году выросло на треть и превысило 39 тыс. В ведомстве также отметили, что в 2019 году состоялось 155 несанкционированных митингов и выступлений.

Главные события 2019 года. Газета РБК
Общество

В 2019 году большое количество людей было задержано во время несогласованных с властями протестных акций за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В частности, на несанкционированной акции 27 июля, по официальным данным, было задержано 1074 человека. Еще несколько сотен человек задержали на аналогичном митинге 3 августа.

На несколько десятков участников несанкционированных акций в Москве были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Часть из них закрыли, более десятка человек получили реальные и условные тюремные сроки.

Автор: Артём Губенко
Теги: МВД, акции, задержания
Материалы по теме
Прокурор запросил 3,5 года колонии для фигуранта дела о митингах в Москве
Политика
Фадеев заявил Путину о недопустимости срока за бросок бумажного стакана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter