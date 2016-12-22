Громкие аресты бизнесменов

Экс-министр Михаил Абызов в 25 лет попал в ближайшее окружение Анатолия Чубайса, был миллионером и чиновником, а в этом году очутился в СИЗО. В феврале был арестован основатель фонда Baring Vostok, инвестор Майкл Калви. Он связывал уголовное дело с акционерным конфликтом в банке «Восточный», контрольным акционером которого был его фонд.