Газета РБК Итоги 2019 года
Итоги 2019 года
В 2019 году вышло 211 номеров газеты РБК. Итоговый номер газеты — это 14 знаковых событий года, каждое из которых могло бы стать отдельной обложкой. 212-й номер газеты РБК — о самом важном без всего лишнего.
Исполнение нацпроектов
Именно нацпроекты будут определять российскую социальную и экономическую политику на ближайшие шесть лет, однако первый год реализации назвать успешным нельзя.
Мусорная реформа
Мусорная реформа стартовала в России 1 января. Ей предшествовали митинги в некоторых регионах, связанные с ростом территории свалок и определением тарифов за вывоз мусора.
Снятие санкций с российских компаний
Минфин США снял санкции с компаний бизнесмена Олега Дерипаски En+, Rusal и «ЕвроСибЭнерго» в обмен на отказ Дерипаски от контроля над этими компаниями. Это стало беспрецедентным актом — до этого от антироссийских санкций никто не освобождался.
Санкции WADA
WADA на четыре года рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях из-за манипулирования базами данных Московской антидопинговой лаборатории.
Громкие аресты бизнесменов
Экс-министр Михаил Абызов в 25 лет попал в ближайшее окружение Анатолия Чубайса, был миллионером и чиновником, а в этом году очутился в СИЗО. В феврале был арестован основатель фонда Baring Vostok, инвестор Майкл Калви. Он связывал уголовное дело с акционерным конфликтом в банке «Восточный», контрольным акционером которого был его фонд.
Дело Арашуковых
Почти 20 лет клан Арашуковых был неприкосновенен. Сейчас СК обвиняет экс-сенатора Рауфа Арашукова в причастности к убийствам, а его отца Рауля — «газового короля» СКФО — в создании преступного сообщества и хищении газа.
Дело Голунова
В июне был задержан по подозрению в сбыте наркотиков и помещен под домашний арест журналист Иван Голунов. После кампании в его защиту уголовное дело было прекращено. Спустя полгода исполнители и заказчики дела не названы.
«Дело 27 июля»
После недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в столице начались акции протеста. Были задержаны 3 160 человек. Тогда же появилось так называемое «дело 27 июля». Некоторые из его фигурантов осуждены на сроки от года до 4 лет колонии, расследования и новые задержания в рамках дела продолжаются.
Интеграция с Белоруссией
На протяжении года Россия и Белоруссия пытались согласовать, как углублять интеграцию в рамках союзного государства. Принципиальным для Минска стали вопросы компенсации за налоговый маневр и цена на газ.
Строительство
«Северного потока-2»
«Северного потока-2»
После 2,5 лет согласований «Газпром» получил разрешение на строительство газопровода «Северного потока-2» от Дании, последней европейской страны. В декабре США ввели санкции в отношении строителей газопровода, и работы по его прокладке были приостановлены.
Выборы президента Украины
На Украине выбирали нового президента. Кампания получилась красочной, дебаты между кандидатами, например, прошли на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Во втором туре, набрав более 70% голосов, победил комик Владимир Зеленский.
Импичмент Трампа
На третий год борьбы с Трампом демократы в палате представителей дошли до запуска процедуры импичмента. Он был спровоцирован содержанием телефонного разговора Трампа с Зеленским.
«Суверенный» Рунет
В 2019 году был принят закон «о суверенном Рунете», а также появились ряд проектов и инициатив, по мнению экспертов, ограничивающих свободу Интернета.
Реструктуризация «Яндекса»
Крупнейший российский ИТ-холдинг Yandex представил новую схему корпоративного управления. Она позволяет иностранному капиталу сохранить экономический контроль над компанией, но решение стратегических вопросов передается специально создаваемому в России Фонду общественных интересов, который будет контролировать взаимодействие с правительствами, защиту данных пользователей и интеллектуальной собственности, а также сделки с крупными пакетами акций компании.