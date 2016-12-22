МОК отказался подтвердить сообщения о недопуске Виктора Ана на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет не стал комментировать сообщения о недопуске шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана до участия в Олимпиаде-2018. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МОК.

«Для защиты прав лиц в рамках процесса [по приглашению атлетов из российской сборной на ОИ] МОК не может комментировать информацию по каждому из лиц, но направит список приглашенных, когда будет возможно», — сказали в комитете.

Ранее «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник сообщил, что Виктору Ану отказано в допуске на Олимпиаду из-за того, что его имя упомянуто в докладе комиссии Ричарда Макларена.

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов не подтвердил и не опроверг в разговоре с РБК информацию о том, что Ан не допущен до Игр в Южной Корее.



«У меня нет никакой информации по этому вопросу. Завтра, надеюсь, узнаю у Олимпийского комитета России информацию по списку приглашенных», — сказал он. Кравцов отметил, что он еще никак не связывался с Виктором Аном в связи с появлением информации о его недопуске.

Ан выиграл три золотые медали на Олимпиаде в Турине, где он выступал за сборную Кореи. Спустя восемь лет Ан добавил к ним еще три медали Олимпиады в Сочи, где он представлял уже Россию. За сборную России он выступает с 2011 года.

К участию в Олимпиаде-2018 в Южной Корее допущены только те российские спортсмены, которые не были уличены в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Также МОК выдвинул еще критерии допуска — в том числе на соревнования не попадут спортсмены, которые ранее отбывали дисквалификацию за допинг. На прошлой неделе Олимпийский комитет России представил в МОК список из 500 кандидатов на участие в Играх. МОК исключил из этого списка 111 спортсменов, однако их имена названы не были.