В Союзе биатлонистов предложили отправить Мутко тренером в Магадан

Главный виновник недопуска на Олимпиаду в Пхёнчхане ведущих российских спортсменов — Виталий Мутко, считает член правления Союза биатлонистов России Александр Тихонов. Подходящим наказанием за это он назвал «ссылку» в Магадан

Виталий Мутко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Недопуск на Олимпиаду для ведущих российских спортсменов «равносилен смерти», заявил РБК член правления Союза биатлонистов России Александр Тихонов, комментируя список российских спортсменов, которым Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил участвовать в Олимпиаде в Пхёнчхане.

Понести наказание за это, по словам Тихонова, должен вице-премьер Виталий Мутко.

«Участие в Олимпиаде — это мечта всей жизни. Люди перенесли такие нагрузки. У Шипулина и Устюгова это, наверное, последняя Олимпиада — ребята уже не юные», — отметил член правления союза.

По мнению Тихонова, вице-премьер Виталий Мутко несет ответственность за эту «страшнейшую трагедию». «Наказать за это надо Мутко: не вице-премьером ставить, а загнать его в Магадан тренером по лыжным гонкам. Пусть он попробует на своем хребте, как там работала великий тренер Елена Вяльбе», — считает он.

О том, что в списке допущенных на Олимпиаду не оказалось многих знаменитых российских спортсменов, которые не упоминались в разбирательствах антидопинговых комиссий МОК, ранее рассказал первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. В частности, он назвал шорт-трекиста Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова.

«Они никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются чистыми спортсменами. Тем не менее их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют», — отметил Поздняков.

Олимпийский комитет России (ОКР) намерен направить запрос в МОК, чтобы уточнить, почему эти спортсмены не попали в число тех, кто имеет право выступить на Олимпиаде. Несмотря на то что вопрос о приглашении тех или иных спортсменов может решить только МОК, ответить и раскрыть причины отказа — обязанность комитета, подчеркнул Поздняков.

В настоящий момент на участие в Олимпиаде имеют право 389 спортсменов, из числа которых ОКР будет формировать сборные по отдельным видам спорта в соответствии с завоеванными квотами. Обычно на зимних Играх Россия выставляет около 200 спортсменов: к примеру, в сочинской Олимпиаде участвовали 225 человек.

Всего в заявке на участие в Олимпиаде-2018 было 500 человек — 111 спортсменов МОК вычеркнул из списка, однако их имена опубликованы не были.

Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.