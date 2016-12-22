ОКР потребует объяснений у МОК по недопуску «чистых» спортсменов на Игры

Олимпийский комитет России (ОКР) направит в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо с требованием разъяснить причины невключения в список потенциальных участников Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова. Об этом говорится в заявлении вице-президента ОКР Станислава Позднякова, поступившем в РБК.

Он напомнил, что 22 января прошли переговоры рабочей группы ОКР с коллегами из МОК, где обсуждался список российских спортсменов, которых Международный олимпийский комитет готов пригласить в Пхёнчхан.

«Мы изначально исходили из незыблемого права всех чистых спортсменов принять участие в Олимпийских играх. К большому сожалению, в том списке, который нам предоставили накануне, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта», — заявил Поздняков.

Вице-президент ОКР уточнил, что в списке отсутствовали Виктор Ан, Антон Шипулин, Сергей Устюгов, хотя, как отметил Поздняков, они не были фигурантами ​каких-либо допинговых скандалов.

«Мы сегодня направляем в адрес МОК официальное письмо с запросом относительно конкретных причин, по которым лидеры российских сборных команд по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр», — добавил он. Поздняков подчеркнул, что в соответствии с решениями исполкома МОК обладает исключительным правом приглашать или не приглашать тех или иных спортсменов на Игры.

«Вместе с тем эти причины должны быть обоснованы и разъяснены спортсменам», — заключил Поздняков.

Накануне «Спорт-Экспресс» сообщил, что Виктору Ану отказано в допуске на Игры-2018. МОК не стал комментировать эту информацию.

На зимней Олимпиаде в Южной Корее, которая пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхёнчхане, смогут выступить только те российские спортсмены, кандидатуры которых одобрит МОК. На прошлой неделе ОКР представил в МОК список из 500 кандидатов на участие в Играх. Международный олимпийский комитет исключил из этого списка 111 спортсменов, однако их имена названы не были.

К участию в Олимпиаде допускаются только те российские спортсмены, которые не были уличены в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Также в Пхёнчхан не поедут спортсмены, которые ранее отбывали дисквалификацию за допинг.