Нейтральные одежды: Zasport показала новую экипировку олимпийцев
Допинговый скандал на Олимпиаде, 18 янв, 16:11
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Нейтральные одежды: Zasport показала новую экипировку олимпийцев
Компания Zasport, официальный экипировщик российских спортсменов, представила новый вариант формы для Олимпиады в Пхёнчхане — «нейтральность» формы уже согласована с МОК. Как будут выглядеть олимпийцы из России — в фотогалерее РБК.
Zasport стала экипировщиком российской сборной в начале 2017 года, сменив Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича, которая одевала спортсменов 15 лет.
Zasport принадлежит дизайнеру Анастасии Задориной — дочери генерал-полковника ФСБ и президента спортклуба «Динамо» Михаила Шекина.
В начале декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским спортсменам выступать под национальным флагом на зимних Играх в Пхёнчхане.
На форме, согласно решению МОК, не может быть российской символики. Вместо нее на ней должна быть нанесена аббревиатура OAR (Olympic Athlete from Russia).
«Нейтральная» форма от Zasport одобрена МОК, рассказала основатель компании и дизайнер Анастасия Задорина.
Крой и дизайн формы, которую Zasport подготовила до запрета российской сборной выступать под национальным флагом, практически не менялся, рассказывала Задорина.