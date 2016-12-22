МОК обсудит использование российскими атлетами советского флага и гимна

Специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит вопрос об использовании советской символики российскими спортсменами на играх в Пхёнчхане. Об этом со ссылкой на пресс-службу МОК сообщает «РИА Новости».

«Все подобные вопросы рассматриваются рабочей группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в свое время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря», — заявили в пресс-службе на вопрос о том, возможно ли использование советской символики, флага и гимна СССР российскими спортсменами и их болельщиками на Олимпиаде-2018.

Идею использовать советские флаг и гимн вместо запрещенных российских предложили пользователи интернета.

Вопрос об использовании российскими спортсменами флага и гимна СССР на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане будет решаться специальной комиссией Международного олимпийского комитета по атлетам из России, сообщили РБК в пресс-службе МОК.

5 декабря 2017 года исполком МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России, но постановил, что к Играм могут быть допущены отдельные спортсмены из России, которые пройдут проверку на допинг. Они будут выступать под нейтральным флагом и без использования национальной символики. К форме российских спортсменов МОК выдвинул 13 требований.

Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.