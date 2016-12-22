Гендиректор сети ресторанов в споре застрелил финдиректора в Подмосковье

По данным СК, конфликт, возникший из-за долгов, закончился тем, что гендиректор выстрелил в голову оппоненту из охотничьего ружья. По данным «Интерфакса», оба спорщика были топ-менеджерами сети ресторанов «Гриль Хаус»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Конфликт двух топ-менеджеров одной из столичных компаний закончился стрельбой, в результате которой 59-летний финансовый директор фирмы погиб, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Московской области.

По данным ведомства, у погибшего финдиректора, тело которого было обнаружено в одной из квартир Реутова, были разногласия с 58-летним генеральным директором той же компании «на тему финансовых долгов». В ходе конфликта последний взял охотничье ружье и выстрелил оппоненту в голову, после чего попытался покончить с собой, но был доставлен в больницу бригадой скорой помощи с ранением шеи.

«В ходе осмотра места происшествия обнаружена и изъята предсмертная записка. Продолжается проведение проверочных мероприятий, по результатам которых будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении СК.

В сообщении СК не называются ни имена участников конфликта, ни компания, в которой они работали. «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщил, что речь идет о менеджерах сети ресторанов «Гриль Хаус».