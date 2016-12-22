На Ломоносовском проспекте в Москве застрелили предпринимателя

На юго-западе Москвы неизвестный расстрелял мужчину, пострадавший скончался от полученных ранений. По данным источников РБК, погибший занимался предпринимательской деятельностью

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Полиция ищет неизвестного, расстрелявшего мужчину на Ломоносовском проспекте в Москве, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Происшествие произошло около дома № 23. «Неизвестный из неустановленного оружия причинил телесные повреждения мужчине и скрылся», — сказали в полиции. Пострадавшего госпитализировали, но позже он скончался.

На месте работает следственно-оперативная группа, начался розыск подозреваемого, сообщает «РИА Новости». Личность погибшего в МВД не уточнили.

Источник в ГУ МВД по Москве рассказал РБК, что на Ломоносовском проспекте был убит предприниматель Махач Чагучиев. Эту информацию подтвердил источник в оперативно-следственной группе.

«В полиции рассматривают несколько версий произошедшего, включая убийство на почве коммерческих отношений», — рассказал источник из оперативно-следственной группы. Чагучиев занимался оптовой торговлей автотранспортными средствами, отметил источник в полиции.

По данным СПАРК, Махач Чагучиев был генеральным директором компании «Техноюсоникс», которая была исключена из ЕГРЮЛ в 2016 году. Фирма занималась «оптовой торговлей, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами».