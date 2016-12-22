В Нижнем Новгороде полицейский застрелил соседа и покончил с собой
Общество, 14:08
0
В Нижнем Новгороде полицейский застрелил соседа и покончил с собой
Нижегородские следователи завели уголовное дело, после того как местный житель застрелил своего соседа, а затем покончил с собой, сообщило региональное управление СК.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Оба мужчины скончались в больнице. Отмечается, что полиция нашла предсмертную записку стрелявшего.
По данным издания «НН.ру», 5 декабря в общежитии для сотрудников правоохранительных органов полицейский попытался совершить суицид. Сосед, отставной полицейский, пытался ему помешать.